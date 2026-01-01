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Как сообщает ТАСС, Музаев добавил, что борьба со списыванием – процесс нескончаемый, однако системный подход уже дает эффект. По словам чиновника, ежегодно с экзаменов удаляют около тысячи человек, пытающихся использовать запрещенные средства связи.

Как устроены микронаушники

Микронаушник представляет собой миниатюрную капсулу или магнит размером в несколько миллиметров, который помещается глубоко в ушной канал и остается незаметным для окружающих. Устройство работает в паре со скрытым передатчиком. Обычно это индукционная петля, спрятанная под одеждой на шее, или небольшой блок в виде шариковой ручки, наручных часов или оправы очков.

Передатчик подключается к мобильному телефону через Bluetooth или проводной разъем и транслирует аудиосигнал прямо в ухо пользователя. Для обратной связи в комплект часто входит сверхчувствительный выносной микрофон, позволяющий передавать собеседнику даже очень тихую речь.

Какие гаджеты уже запрещены к продаже в России

В России действует законодательный запрет на свободный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. К этой категории относятся закамуфлированные под бытовые предметы диктофоны, видеокамеры в пуговицах или зажигалках, а также скрытые GPS-трекеры. За их незаконное производство, приобретение и сбыт предусмотрена уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ.

Помимо подобной электроники, онлайн-площадкам запрещено реализовывать товары, запрещенные или ограниченные в гражданском обороте: кастеты, электроудочки, браконьерские сети и некоторые виды пиротехники. Микронаушники в этот перечень пока не входят, поскольку формально декларируются продавцами как гарнитуры для артистов, телеведущих, сотрудников охраны или суфлеров.

Как регулируется продажа микронаушников на маркетплейсах

Крупные российские маркетплейсы самостоятельно формируют списки запрещенных к размещению товаров на основе действующего законодательства и внутренних правил безопасности. Модерация площадок регулярно блокирует карточки со скрытыми камерами и прослушивающими устройствами, однако сегмент оборудования для экзаменов остается в "серой зоне".

Продавцы обходят автоматические фильтры платформ, избегая прямых упоминаний списывания в описаниях лотов и маскируя технику под "гарнитуры для выступлений" или "аксессуары для бизнеса". Ранее Рособрнадзор уже направлял в адрес крупнейших онлайн-ретейлеров обращения с просьбой ограничить реализацию подобных комплектов в период проведения выпускных испытаний.

Масштабы списывания и наказание за технику на ЕГЭ

Ежегодно в едином государственном экзамене в России участвуют около 700 тыс. выпускников. Наличие средств связи остается одной из самых частых причин аннулирования работ наряду со шпаргалками.

Пронос и применение любой аппаратуры на ЕГЭ и ОГЭ квалифицируются по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ как нарушение установленного порядка проведения аттестации. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а его результат аннулируется. Пересдать предмет по выбору можно будет только через год, а обязательные русский язык или базовую математику – не раньше осени.

Ранее Анзор Музаев рассказал об использовании при сдаче ЕГЭ-2026 сети умных глушилок с применением технологии искусственного интеллекта.