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Российским водителям разрешили предъявлять электронные права и СТС через "Макс"

Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними, сообщило в понедельник, 31 августа 2026 года, Минцифры РФ.

Сотрудник ДПС

(Иллюстрация)

©Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

"Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", – проинформировало Минцифры.

В ведомстве добавили, что техническую возможность для предъявления электронных документов в "Максе" реализуют в ближайшие месяцы.

Какие документы сейчас можно предъявлять через мессенджер "Макс"?

Через "Макс" с помощью функции "Цифровой ID" в электронном виде (через динамический QR-код) можно предъявлять следующие документы и статусы:

  • подтверждение возраста (18+) – вместо бумажного паспорта при покупке товаров с возрастными ограничениями;
  • льготные статусы – цифровое подтверждение статуса студента, пенсионера, многодетного родителя или человека с инвалидностью;
  • основные личные документы – внутри профиля можно хранить, копировать и просматривать данные паспорта РФ, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС, подгруженные с сайта "Госуслуги".

Где и как это работает

  • В магазинах и на кассах самообслуживания – для быстрой покупки маркированных и алкогольных товаров (паспортные данные продавцу не видны, касса получает только подтверждение возраста).
  • В пунктах выдачи заказов – для верификации личности при получении отправлений.
  • В учреждениях культуры и отелях – музеи, театры и гостиницы принимают цифровой ID для проверки права на льготы или заселения.
  • В учебных заведениях – ряд колледжей и вузов использует QR-код из мессенджера в качестве пропуска на входе.

Электронные документы в "Максе" действуют наравне с бумажными, но не заменяют их полностью. В спорных ситуациях оригиналы документов по-прежнему могут потребоваться.

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Метки: водители Минцифры России
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