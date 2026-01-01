Российским водителям разрешили предъявлять электронные права и СТС через "Макс"

"Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", – проинформировало Минцифры.

В ведомстве добавили, что техническую возможность для предъявления электронных документов в "Максе" реализуют в ближайшие месяцы.

Какие документы сейчас можно предъявлять через мессенджер "Макс"?

Через "Макс" с помощью функции "Цифровой ID" в электронном виде (через динамический QR-код) можно предъявлять следующие документы и статусы:

подтверждение возраста (18+) – вместо бумажного паспорта при покупке товаров с возрастными ограничениями;

льготные статусы – цифровое подтверждение статуса студента, пенсионера, многодетного родителя или человека с инвалидностью;

основные личные документы – внутри профиля можно хранить, копировать и просматривать данные паспорта РФ, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС, подгруженные с сайта "Госуслуги".

Где и как это работает

В магазинах и на кассах самообслуживания – для быстрой покупки маркированных и алкогольных товаров (паспортные данные продавцу не видны, касса получает только подтверждение возраста).

В пунктах выдачи заказов – для верификации личности при получении отправлений.

В учреждениях культуры и отелях – музеи, театры и гостиницы принимают цифровой ID для проверки права на льготы или заселения.

В учебных заведениях – ряд колледжей и вузов использует QR-код из мессенджера в качестве пропуска на входе.

Электронные документы в "Максе" действуют наравне с бумажными, но не заменяют их полностью. В спорных ситуациях оригиналы документов по-прежнему могут потребоваться.