Документ опубликован на сайте правительства области. Он запрещает привлекать иностранных граждан по патентам для работы в такси и на предприятиях общественного питания с 1 января 2027 года.

Под запрет попадает работа на кухнях, которые доставляют готовые блюда. Ограничения касаются столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Они затрагивают компании, которые доставляют продукты питания учебным, спортивным и прочим учреждениям. Запрет распространяется на социальные столовые, буфеты и кафетерии в офисах, больницах, школах, институтах и других организациях.

Ограничения на работу иностранцев в такси впервые ввели в Ленинградской области летом 2024 года. Аналогичное решение в Санкт-Петербурге ввели летом 2025 года, позже продлили на весь 2026 год. Сейчас иностранцам в городе запрещено работать по патенту в такси, доставке, розничной торговле, фитнес-центрах и спортивных клубах, парикмахерских, салонах красоты, массажных салонах, санитарно-эпидемической службе и организациях судмедэкспертизы. Запрет хотят продлить на 2027 год.

Ранее депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в первом и третьем чтениях законопроект, по которому стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет на 3000 руб. и составит 11.000 руб. с 2027 года. Патент подорожает на 37,5%.

Мигрантам с января начнут аннулировать патенты при отсутствии данных о доходах, напомнили в МВД РФ.