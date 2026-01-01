Сад уйдет в зиму чистым и здоровым: что успеть сделать в ноябре до наступления морозов

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В условиях нашего климата погода в ноябре непредсказуема: затяжные дожди могут резко смениться бесснежными морозами, которые особенно опасны для корней. Поэтому я четко планирую, что нужно успеть сделать до наступления стабильных заморозков и появления снежного покрова.

Финальная уборка и гигиена сада

Я стремлюсь к тому, чтобы мой сад ушел в зиму абсолютно чистым.

Сгребаю всю опавшую листву. Никогда не оставляю ее на газоне (иначе трава под ней выпреет и образуются проплешины) или в приствольных кругах плодовых деревьев. В опаде зимуют споры грибков (парши, монилиоза) и личинки вредителей.

Сортирую опад. Здоровую листву закладываю в компостную кучу, пересыпая слоями земли или торфа, а пораженную болезнями – сжигаю в бочке или упаковываю в мешки и вывожу за пределы участка.

Провожу ревизию плодовых деревьев и ягодных кустарников. Обязательно снимаю с веток все засохшие, мумифицированные плоды. Если их оставить, весной они станут главными рассадниками плодовой гнили.

Провожу искореняющую обработку. Когда листья уже опали, но температура еще держится днем в районе +3…+5°C, опрыскиваю кроны и почву под ними 3-5% раствором железного купороса.

Влагозарядковый полив

Если осень выдалась теплой и сухой, как в этом году, и морозы еще не установились, в начале ноября я провожу обильный полив всех деревьев и кустарников. Влажная почва промерзает медленнее и на меньшую глубину, чем сухая, а также лучше проводит тепло из нижних слоев к корням.

Воду не экономлю. Под взрослую яблоню или грушу я выливаю до 100-150, а иногда и до 200 литров воды, под молодые деревья – до 50-80 литров, под кустарники – по 30-50 литров, в зависимости от размера корневой системы и возраста. Поливаю не под самый ствол, а по периметру кроны, где находятся активные всасывающие корни.

Влагозарядковый полив провожу, пока земля еще не промерзла. Поэтому сроки зависят от погоды, это может быть как самое начало ноября, так и вторая половина октября.

Защита сада от морозов и грызунов

После того, как верхний слой почвы слегка схватится от первых заморозков, мульчирую приствольные круги торфом, компостом или лапником слоем 5–8 см. Это защитит корневую систему от вымерзания, пока снега будет мало. Всегда отступаю от стволов 5–10 сантиметров, чтобы кора не подпревала.

Также до наступления морозов принимаю меры для защиты стволов молодых деревьев от зайцев и мышей. По опыту, самый надежный способ – установка металлической мелкоячеистой сетки, вкопанной в землю на 3–5 см. Также я обматываю штамбы еловым лапником (иголками вниз), мешковиной или специальным садовым бинтом из спанбонда.

Провожу ревизию клумб. Окучиваю основания кустов роз и крупнолистных гортензий сухой садовой землей или смесью торфа с песком. Плетистые розы и крупнолистные гортензии снимаю с опор, укладываю на сухие доски или лапник. Жду стабильных заморозков около минус 5 – минус 7 °C и только тогда ставлю над ними каркасы и натягиваю плотный нетканый материал в два слоя. Если поторопиться и укрыть раньше – они выпреют.

Санитарная обрезка и побелка

До наступления сильных морозов (при температуре не ниже минус 5°C, иначе древесина становится хрупкой и растрескивается) я аккуратно удаляю сломанные, больные и сухие ветви. Все срезы крупнее 1 см обязательно замазываю специальной пастой.

Еще одна обязательная ноябрьская процедура для того, чтобы деревья в саду успешно перезимовали, – побелка. Использую акриловую или известковую краску. Она защитит кору от февральских и мартовских солнечных ожогов. Белю стволы и основания скелетных ветвей в сухой день при температуре не ниже +2…+4°C.

Проверено: если вовремя провести все эти работы, деревья и кустарники в саду успешно перезимуют.