18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Серию препарата "Мультикан-8" отзывают после случаев гибели собак

Серию препарата "Мультикан-8" отзывают после случаев гибели собак

Владельцы собак в нескольких регионах России сообщают о тяжелых осложнениях и гибели питомцев после прививки вакциной "Мультикан-8". Компания "Ветбиохим" во вторник, 18 августа 2026 года, объявила об отзыве из обращения серии 20 этого препарата до выяснения всех обстоятельств, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление производителя.

Вакцинация собаки

(Иллюстрация)

©Smit/Shutterstock/Fotodom
Содержание:

Какие меры примет компания "Ветбиохим"

"Компания «Ветбиохим» продолжает работу по выяснению всех обстоятельств ситуации в Ярославской области, связанной с сообщениями о случаях гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии 20. До выяснения всех обстоятельств компания приняла решение об отзыве из обращения вакцины «Мультикан-8» серии 20", – говорится в сообщении.

Производитель направил специалистов в Ярославскую область, проводит повторный контроль качества серии 20 и дополнительную проверку условий производственного процесса. Архивные образцы вакцины подготовлены для передачи в государственный аккредитованный орган для независимой экспертизы. Информация об отзыве направляется в Россельхознадзор.

Что известно о случаях гибели собак

Первые сообщения появились из Ярославской области. По данным местных СМИ, животные после плановой вакцинации страдали от высокой температуры, рвоты, судорог, у некоторых развивались паралич и отек. В государственном учреждении "Центр ветеринарии Ярославской области" подтвердили факты осложнений, приостановили использование вакцины и направили информацию в Россельхознадзор.

"Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля",– сообщили в "Центре ветеринарии" газете "Коммерсантъ".

Как сообщают Telegram-каналы, география предполагаемых случаев расширяется: о погибших собаках рассказывают также в Санкт-Петербурге, Саратове, Калининграде, Вологде и Московской области. Владельцы планируют объединиться для сбора документов и возможных судебных исков.

Заявления компании и ветеринаров

В "Ветбиохиме" подчеркивают, что официальных рекламаций в адрес производителя пока не поступало, а сам факт вакцинации не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением препарата и гибелью животных. "Наличие либо отсутствие такой связи может быть установлено только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая", – заявили в компании.

Ветеринары отмечают, что схожие симптомы могут возникать после разных прививок и быть связаны с аллергией, скрытыми заболеваниями, инфекциями или состоянием иммунитета животного.

Как предположил кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский, скорее всего, у препарата могли быть нарушены правила хранения или транспортировки, пишет НСН. Он отметил, что неоднократно пользовался "Мультикан-8" – результаты применения вакцины хорошие, титры антител после нее высокие, она никогда не давала сбоев.

"В стандартной ситуации никаких последствий от этой вакцины нет, если все делать по инструкции", – добавил специалист.

Вакцина "Мультикан-8" производится с 1996 года и защищает собак сразу от шести инфекций, включая бешенство. Среднегодовая реализация препарата превышает два миллиона доз. Серия 20 объемом 60 тысяч доз была реализована более чем в десяти регионах России.

Обновлено в 17:35.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: вакцинация собаки
Рекомендательный сервис