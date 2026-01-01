Серию препарата "Мультикан-8" отзывают после случаев гибели собак

Содержание:

Какие меры примет компания "Ветбиохим"

"Компания «Ветбиохим» продолжает работу по выяснению всех обстоятельств ситуации в Ярославской области, связанной с сообщениями о случаях гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии 20. До выяснения всех обстоятельств компания приняла решение об отзыве из обращения вакцины «Мультикан-8» серии 20", – говорится в сообщении.

Производитель направил специалистов в Ярославскую область, проводит повторный контроль качества серии 20 и дополнительную проверку условий производственного процесса. Архивные образцы вакцины подготовлены для передачи в государственный аккредитованный орган для независимой экспертизы. Информация об отзыве направляется в Россельхознадзор.

Что известно о случаях гибели собак

Первые сообщения появились из Ярославской области. По данным местных СМИ, животные после плановой вакцинации страдали от высокой температуры, рвоты, судорог, у некоторых развивались паралич и отек. В государственном учреждении "Центр ветеринарии Ярославской области" подтвердили факты осложнений, приостановили использование вакцины и направили информацию в Россельхознадзор.

"Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля",– сообщили в "Центре ветеринарии" газете "Коммерсантъ".

Как сообщают Telegram-каналы, география предполагаемых случаев расширяется: о погибших собаках рассказывают также в Санкт-Петербурге, Саратове, Калининграде, Вологде и Московской области. Владельцы планируют объединиться для сбора документов и возможных судебных исков.

Заявления компании и ветеринаров

В "Ветбиохиме" подчеркивают, что официальных рекламаций в адрес производителя пока не поступало, а сам факт вакцинации не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением препарата и гибелью животных. "Наличие либо отсутствие такой связи может быть установлено только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая", – заявили в компании.

Ветеринары отмечают, что схожие симптомы могут возникать после разных прививок и быть связаны с аллергией, скрытыми заболеваниями, инфекциями или состоянием иммунитета животного.

Как предположил кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский, скорее всего, у препарата могли быть нарушены правила хранения или транспортировки, пишет НСН. Он отметил, что неоднократно пользовался "Мультикан-8" – результаты применения вакцины хорошие, титры антител после нее высокие, она никогда не давала сбоев.

"В стандартной ситуации никаких последствий от этой вакцины нет, если все делать по инструкции", – добавил специалист.

Вакцина "Мультикан-8" производится с 1996 года и защищает собак сразу от шести инфекций, включая бешенство. Среднегодовая реализация препарата превышает два миллиона доз. Серия 20 объемом 60 тысяч доз была реализована более чем в десяти регионах России.

Обновлено в 17:35.