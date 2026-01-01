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Шанс рассказать о своем проекте всей стране: открыт прием заявок для участия в Премии Рунета – 2026

20 октября Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) открыла прием заявок на Премию Рунета – 2026 – национальную награду за вклад в развитие российского сегмента интернета. Проект проводится при поддержке Минцифры России. Подать заявку можно до 15 ноября 2026 года включительно на официальном сайте Премии.

Открыт прием заявок для участия в Премии Рунета – 2026

©Фото: Мария Нестерова

Тема церемонии – "Код поколения". Концепция продолжит художественную линию прошлого года: фокус смещается к XX веку – эпохе, заложившей технологический фундамент современного Рунета. На церемонии запланирован "живой диалог" эпох: архивные образы и тексты будут переосмыслены через нейросети, 3D‑проекции и медиаперформансы. В центре внимания – авторы и команды, создающие цифровое настоящее и будущее страны.

Церемония награждения XXIII Премии Рунета пройдет 12 декабря в Москве, в кластере "Ломоносов" (Раменский бульвар, 1).

В 2026 году учреждены 7 категорий и 18 номинаций:

  • Государство и общество: "Код Рунета", "Добрый Рунет".
  • Наука, технологии и инновации: "Сайт года", "Приложение года", "Научно‑популярный проект Рунета".
  • СМИ и массовые коммуникации: "Премия по ИТ‑журналистике", "Голос Рунета".
  • Образование и кадры: "Образование в Рунете", "Летопись Рунета".
  • Здоровье и отдых: "Медицина в Рунете", "Туристический сервис Рунета".
  • Экономика и бизнес: "Электронная коммерция", "Безопасный Рунет", "Игровая индустрия Рунета".
  • Специальные номинации: "За безопасное цифровое детство" (для подростков, семей и педагогов), специальная номинация от титульного партнера (будет объявлена позднее), "Интернет на родном языке", "Народное голосование" (правила и сроки опубликуют отдельно).

Премия приглашает к участию проекты, команды и авторов из всех регионов.

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Метки: премии рунет
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