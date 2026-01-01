В интервью "Вестям" министр указал, что с ноября более чем в 1000 школ идет апробация этого предмета. С 1 сентября следующего учебного года его планируют ввести во всех школах в рамках внеурочной деятельности.

Параллельно с подготовкой учебника создается государственная цифровая платформа, которая позволит школьникам применять полученные знания на практике. Там разместят материалы для освоения цифровых сервисов, включая "Госуслуги".

По мнению Кравцова, школьники должны понимать математические основы ИИ, принципы создания языковых моделей, формирования промптов и работы ИИ-агентов. В программу также включат изучение теории вероятностей и логики.

"Важно, чтобы школьники понимали суть и модель, как устроен искусственный интеллект. Это очень важно – понимать теорию", – отметил глава Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что ИИ в образовании должен помогать детям, испытывающим трудности в учебе, выступая в роли наставника и подводя к решению, а не выдавая готовый ответ.

При этом он предупредил, что из-за активного использования ИИ "школьники фактически перестали выполнять домашние задания самостоятельно". По его словам, в странах, где применение ИИ не регулируется, качество образования снижается. Важно регулировать этот вопрос и объяснять школьникам и плюсы использования искусственного интеллекта, и риски, подчеркнул министр.

Говоря о рисках, Кравцов отметил: почти все ученики 5–7-х классов, участвовавшие в открытом уроке, который он провел вместе с Германом Грефом, рассказали, что обращаются к нейросетям. При этом большинство использует американские разработки. Глава Минпросвещения обратил внимание, что у учеников нет понимания рисков использования зарубежных моделей, в частности, возможной утечки персональных данных и их последующего применения.

Апробация курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность" стартовала 11 ноября 2026 года более чем в 1000 российских школ. Программа рассчитана на учеников 5–11-х классов. Курс создан Минпросвещения России совместно с Минцифры, экспертами отрасли и разработчиками нейросетей. Занятия проходят один раз в неделю. Уроки включают тематические видеоролики, практические задания и вопросы для закрепления знаний. Учеников обучают основам работы с нейросетями, цифровой гигиене, распознаванию фейков и правилам безопасного использования ИИ.

В сентябре 2026 года Минпросвещения России опубликовало методические рекомендации, которые впервые регламентировали применение нейросетей в общеобразовательных организациях. Как сообщал в ноябре Кравцов, сейчас идет работа над первой российской суверенной нейросетью для образования. Ее планируется представить до конца учебного года.

Обновлено в 13:15.