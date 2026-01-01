Штрафы за опасное вождение могут отменить

Депутаты рассмотрят инициативу на пленарном заседании 12 ноября.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 1 октября 2024 года. Однако при дальнейшей работе над документом возникли сложности с определением критериев опасного вождения. В заключении комитета отмечается, что действующая формулировка в правилах дорожного движения содержит элементы правовой неопределенности.

По мнению депутатов, без четких и однозначных признаков нарушения инспекторам будет сложно отличать опасные действия на дороге от обычного стиля управления автомобилем. Это, в свою очередь, может привести к неоднозначному применению санкций и злоупотреблениям со стороны сотрудников полиции.

Кроме того, в комитете сочли избыточными предлагаемые меры наказания, в частности лишение водительского удостоверения.

"Дополнительно следует отметить, [что] с 1 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон <...>, значительно увеличивший административные штрафы за ряд административных правонарушений в области дорожного движения", – говорится в заключении.

Какие действия считаются опасным вождением

Понятие "опасное вождение" появилось в российских правилах дорожного движения в 2016 году. Оно объединяет несколько действий, которые создают угрозу аварии и мешают другим участникам движения.

К ним относятся:

отказ уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущество в движении;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, если это мешает другим водителям;

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля;

нарушение бокового интервала;

резкое торможение без необходимости предотвратить ДТП;

препятствование обгону.

При этом само по себе перечисление таких действий в ПДД не означает, что за каждое из них можно автоматически назначить отдельный штраф именно за опасное вождение. Для введения такой ответственности законодателям необходимо было определить, при каких условиях совокупность или повторение маневров образует самостоятельное правонарушение.

Какие штрафы для водителей меняются

Вопрос об ответственности автомобилистов обсуждается на фоне других инициатив по ужесточению наказаний за нарушения ПДД. В конце октября правительство одобрило законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без водительского удостоверения или с просроченными правами.

Согласно предложенным изменениям, за первое такое нарушение штраф может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма увеличится до 30–50 тыс. рублей. Для повторных нарушителей также предлагают отменить скидку при оплате штрафа в первые 30 дней.