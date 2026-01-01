Силовики задержали в аэропорту Екатеринбурга мужчину, подозреваемого в угрозах четырем детям пистолетом

По данным следственного управления СК России по Свердловской области, вечером 29 июля 2026 года у дома на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге обвиняемый, испытывая личную неприязнь к несовершеннолетним, высказал в адрес четверых детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью, а также применил к ним физическую силу. Об этом пишет автор ЕАН Сергей Беляев.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью"). Санкция наиболее тяжкой из статей предусматривает до семи лет лишения свободы. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Неофициальная информация

Портал Е1.RU сообщил, что задержанный – 41-летний мужчина. По словам потерпевших, вечером 29 июля он силой увел четверых мальчиков 8–12 лет к реке Исеть, угрожал им пистолетом, стрелял в воздух и заставлял прыгать в воду. Родители утверждают, что на берегу нашли гильзы. Причиной конфликта, по словам потерпевших, стал эпизод, когда дочь мужчины пожаловалась на оскорбления со стороны мальчиков.

Сам подозреваемый отрицает, что вел детей к реке, стрелял и применял силу. Он заявлял, что лишь спокойно поговорил с родителями. В полиции отмечали, что никто из несовершеннолетних не пострадал, а подозреваемый ранее не был судим.