Синоптики объяснили температурные рекорды конца октября в России устойчивым антициклоном

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Сколько температурных рекордов зафиксировали в России

Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что в некоторых городах рекордные значения обновлялись по несколько раз за октябрь. В Нижнем Новгороде за месяц установили шесть температурных рекордов, много рекордов было и в Костромской области: 30 октября в Костроме воздух прогрелся до 13 градусов.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, за сутки 28 октября зафиксировали 36 рекордов, 29 октября – почти столько же. "За последние пять дней количество рекордов, прямо скажем, зашкаливало", – сказал он.

Позднякова призвала не акцентировать внимание на общем количестве: при подсчете учитываются только метеостанции, включенные в систему климатического мониторинга. На других станциях также могут фиксироваться экстремальные значения, но они не всегда попадают в официальную статистику.

Причины аномального тепла в России

Причиной аномалии стал устойчивый антициклон – область высокого атмосферного давления. Регион находился на его западной, теплой периферии. Высокие температуры поддерживались солнечной погодой, отсутствием сильного ветра и преобладанием южных воздушных потоков. Аномально теплая погода наблюдалась от Кольского полуострова до Черноземья.

Шувалов добавил, что блокирующий антициклон над востоком европейской части России и Уралом заставлял циклоны обходить территорию с севера, а ясная погода и интенсивный солнечный прогрев способствовали повышению дневных температур. Теплый атлантический воздух распространялся и на северные регионы.

Когда придет похолодание в Россию

В начале ноября антициклон начнет разрушаться и отступать в сторону Казахстана и юга Сибири, прогнозирует Шувалов. В центральной части России ожидается похолодание. К концу следующей недели в средней полосе установится более характерная для поздней осени погода: ночью около нуля, днем 3–5 градусов тепла. Ожидаются осадки – сначала дожди, ближе к концу недели дожди с мокрым снегом.

"После этой золотой осени придет глубокая осень", – заключил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последние теплые дни "феноменального" бабьего лета в Москве придутся на 31 октября и 1 ноября. В выходные воздух прогреется до плюс 8–11 градусов. Октябрь оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы, дефицит осадков составил 54%.

Синоптики допустили, что наступление метеорологической зимы в Москве задержится до декабря. Шувалов прогнозировал устойчивый переход к отрицательным температурам в начале декабря, начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков – в середине месяца. До этого в столице возможны кратковременные похолодания и оттепели.

Изменение климата в Московском регионе привело к временному сдвигу осеннего сезона примерно на две недели, заявил ТАСС климатолог Алексей Кокорин. Поэтому конец октября по погоде стал похож на его начало в прошлом.