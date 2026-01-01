Сменить оператора связи с сохранением номера телефона теперь можно на "Госуслугах"

"Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса", – указывается в сообщении на сайте ведомства.

Подать заявление можно в личном кабинете на "Госуслугах". Для этого нужно открыть раздел "Сим-карты", выбрать свой номер и сообщить о смене оператора, затем заполнить данные по инструкции и отправить форму.

После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора – в салоне или дистанционно, электронной подписью. Некоторые операторы при наличии технической возможности могут направить договор в приложение "Госключ". Затем пользователю выдадут сим-карту, на которую перенесут его номер.

К новому сервису подключены операторы "большой четверки": "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2, а также другие участники, работающие с базой данных перенесенных номеров.

Ранее действовавшие способы – подача заявки на сайте оператора или в его офисе – сохраняются. В Минцифры уточнили, что заявку на перенос также можно подать на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же доступны карта качества покрытия по регионам и сравнение тарифов.

Что представляет собой перенос мобильного номера к другому оператору

Услуга переноса мобильного номера (Mobile Number Portability) начала действовать в России 1 декабря 2013 года. В полноценном режиме она была запущена в апреле 2014-го. С сентября 2026 года было снято ограничение на ее действие только внутри одного региона – номер теперь можно переносить к новому оператору в любой регион РФ.

Процедура переноса номера мобильного телефона для физических лиц занимает от восьми до 14 дней. Плата за услугу не может превышать 100 руб. Виртуальные операторы часто делают процедуру бесплатной. Баланс со старой сим-карты автоматически не переносится. Если на счету оставались средства, после завершения переноса номера нужно прийти в салон старого оператора с паспортом и написать заявление на возврат денег.

При каких условиях можно перенести номер телефона к другому оператору

Для того чтобы воспользоваться услугой, паспортные данные в базе текущего оператора должны быть актуальными и совпадать с указанными в заявлении. На балансе не должно быть задолженностей, а номер должен быть активен. Еще одно условие – с момента прошлого переноса номера или с даты заключения договора должно пройти не меньше 60 дней.