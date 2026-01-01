Состояние российских миллиардеров сократилось на $20 млрд за год

Наиболее заметное снижение капитала среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова – его состояние уменьшилось на $6,45 млрд, до $10,1 млрд.

Капитал главы "Норникеля" Владимира Потанина сократился на $3,73 млрд, до $22,7 млрд. Состояние Алишера Усманова, акционера "Металлоинвеста", снизилось на $2,92 млрд, до $16,3 млрд.

Еще на $2,56 млрд уменьшилось состояние сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) – до $11,8 млрд. Дуров с 2014 года живет за пределами России. После отъезда из страны он не ведет в России операционную деятельность, а Telegram не базируется в российской юрисдикции. В 2021 году Дуров получил гражданство Франции.

В то же время у ряда российских миллиардеров капитал с начала года вырос. Больше всего состояние увеличилось у основателя "Северстали" Алексея Мордашова – на $1,43 млрд, до $27,7 млрд.

Капитал Геннадия Тимченко вырос на $853 млн, до $15,1 млрд, главы "Новатэка" Леонида Михельсона – на $460 млн, до $24,1 млрд. Состояние Дмитрия Рыболовлева увеличилось на $319 млн, до $10,1 млрд.

Bloomberg публикует индекс миллиардеров с марта 2012 года. В него входят данные о состоянии 500 богатейших людей мира, а оценки их капитала меняются в зависимости от стоимости принадлежащих им активов.