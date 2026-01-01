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По словам специалиста, семена, посеянные осенью, проходят естественную закалку. Благодаря этому весной они дают дружные всходы, а у огородников остается больше времени для других работ на участке.

При этом подзимняя свекла предназначена прежде всего для раннего употребления. Рассчитывать на длительное хранение такого урожая не стоит.

На что обратить внимание при выборе сорта

Для осеннего посева подходят сорта со сроком созревания примерно 80–110 дней. Важна и устойчивость к резким изменениям температуры и влажности: весной растения могут столкнуться с заморозками до минус 3–4°C, а также с переувлажнением почвы.

Эксперт предупреждает о двух основных рисках подзимней посадки. Первый – вымокание семян на участках, расположенных в низинах. Второй – цветушность, при которой вместо формирования полноценного корнеплода растение выпускает цветоносный побег. Чтобы снизить вероятность этой проблемы, необходимо выбирать сорта, устойчивые к преждевременному стеблеванию.

Желательно также отдавать предпочтение свекле, которая не склонна к растрескиванию и обладает устойчивостью к болезням.

Проверенные сорта свеклы для посадки под зиму

Николай Хромов выделил несколько сортов, которые показывают хорошие результаты при осеннем посеве.

"Подзимняя А-474" – сорт специально предназначен для подзимней посадки. Он относится к среднеранним и подходит для средней полосы и более северных регионов.

"Холодостойкая 19" – ранний сорт, который районирован для многих регионов, включая северные и центральные области. Формирует сравнительно небольшие корнеплоды.

"Полярная плоская К-249" – среднеранняя свекла, рекомендованная для северо-запада, Урала и Сибири. Отличается устойчивостью к болезням и дружным формированием корнеплодов, однако хранится не слишком долго.

"Египетская плоская" – несмотря на традиционную ориентацию на южные регионы, сорт показывает стабильные результаты и при подзимнем посеве. Ценится за приятный вкус, но уступает специализированным сортам по устойчивости к цветушности.

"Бордо 237" – среднеранний сорт, распространенный практически по всей стране. При слишком раннем осеннем посеве и продолжительной холодной весне часть растений может перейти к цветению.

Новые сорта и гибриды для подзимнего посева

Среди более современных вариантов эксперт отметил несколько сортов и гибридов, которые можно рассмотреть для осенней посадки.

"Рапсодия" – раннеспелый районированный сорт, который не склонен к стеблеванию и хорошо переносит засушливые периоды.

"Пабло F1" – среднеранний гибрид, подходящий для выращивания в разных регионах. Его преимущества – выровненные корнеплоды и высокая устойчивость к цветушности.

"Кестрел F1" – среднеспелый гибрид с периодом от появления всходов до полной уборки 100–115 дней. Районирован для южных и центральных регионов, где подзимний посев дает наиболее предсказуемые результаты.

"Боро F1" – среднеспелый гибрид с вегетационным периодом 110–120 дней. Урожайность – 3–7 кг с квадратного метра.

Когда сеять свеклу под зиму

Сроки подзимнего посева определяются не столько календарем, сколько погодными условиями и состоянием почвы. Семена высевают, когда земля уже достаточно остыла, но еще не промерзла настолько, чтобы ее невозможно было разрыхлить. Важно дождаться устойчивого похолодания, чтобы семена не успели прорасти до наступления зимы.

Ориентировочные сроки посадки различаются в зависимости от региона:

северные регионы – середина октября;

средняя полоса – первая декада – середина ноября;

южные регионы – конец ноября – начало декабря.

В средней полосе подходящим ориентиром служит температура около 0…+2°С днем при легких ночных заморозках. Однако при теплой затяжной осени сроки лучше сдвинуть: слишком ранний посев повышает риск прорастания семян.

Для подзимней посадки грядку желательно подготовить заранее, пока почва остается мягкой. Семена высевают сухими, не замачивая и не проращивая. После этого бороздки засыпают заранее подготовленной сухой рыхлой землей. Норма высева обычно выше, чем при весенней посадке, поскольку часть семян может не пережить зиму.