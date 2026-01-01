У соседей огурцов уже нет, а мои плодоносят и в сентябре: как я ухаживаю за ними в августе

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Что сделать, чтобы огурцы дольше плодоносили

Самое главное, чтобы огурцы в конце летнего сезона не страдали от нехватки питания, влаги, перегрева днем и низких температур ночью – это сокращает плодоношение.

Если август жаркий и солнечный, теплица перегревается, листья увядают, нарушается фотосинтез и завязи осыпаются или останавливаются. Поэтому по необходимости я использую затеняющую сетку плотностью 40–45%. Когда солнце уходит, снимаю ее: огурцам для хорошего созревания нужно много света. Также проветриваю теплицу в течение дня, держу форточки открытыми, чтобы огурцы не страдали от духоты.

Обязательно мульчирую грядки соломой или скошенной травой, чтобы почва меньше перегревалась: перегрев корней опасен не меньше, чем надземной части кустов.

Когда ночи становятся холодными, в теплице воздух может остывать ниже +16°C – для плодоношения огурцов это критично. Поэтому всегда слежу за температурой и при необходимости с вечера укрываю кусты спанбондом. Утром снимаю его.

Также огурцы не должны страдать от нехватки влаги. Если поливать их плохо или нерегулярно – завязи опадают, медленно созревают, деформируются, а плоды начинают горчить. Почва должна всегда оставаться умеренно влажной. Поливаю утром: вечерние поливы в августе могут привести к ее переохлаждению. Воду не экономлю, но уменьшаю ее количество по сравнению с поливом в июне-июле: нужно 2–2,3 литра на куст. Вода должна быть теплой, +22...+25°C, поэтому всегда использую термометр. Холодный полив вызывает стресс, и огурцы нередко сбрасывают завязи.

Чтобы продлить плодоношение огурцов, удаляю нижние листья на высоту до 40-50 см, а также часть листьев на главном стебле и все отплодоносившие побеги. Это направляет силы на созревание оставшихся завязей.

Собираю созревшие огурцы раз в два дня, не дожидаясь, когда они перерастут (достаточно, если они вырастут до 10-12 см). Иначе кусты будут тратить все силы на их доращивание и образование семян, а не на созревание новых зеленцов.

Также продлить плодоношение огурцов можно с помощью подкормок.

Чем подкормить огурцы в августе, чтобы дольше собирать урожай

В августе огурцам особенно нужны калий и фосфор. Они отвечают за хорошее созревание плодов и повышают устойчивость растений к стрессам, в том числе погодным.

В период активного плодоношения агрономы рекомендуют чередовать минеральные и органические подкормки. Я подкармливаю огурцы раз в две недели, пока созревают зеленцы. При этом дозировки удобрений в августе и начале сентября уменьшаю по сравнению с теми, которые были в середине сезона. Проверено: чтобы дольше собирать урожай, лучше подкармливать огурцы чаще, но меньшими дозами.

Из органики лучше всего использовать древесную золу: в ней есть все необходимые питательные вещества, включая калий и фосфор. Полстакана просеянной золы размешиваю в ведре воды, настаиваю минимум 12 часов (лучше сутки), процеживаю и подкармливаю огурцы после полива – по литру под куст.

Как показал опыт, из минеральных удобрений лучший вариант – монофосфат калия.

Пропорция – 10 г удобрения на 10 литров воды, вношу по 0,5–1 литра под каждый куст по предварительно увлажненной почве, чтобы не обжечь корни.

Если завязи перестали увеличиваться в размерах или начали опадать, провожу внекорневую подкормку монофосфатом калия. В этом случае фосфор и калий усвоятся намного быстрее. Уменьшаю концентрацию в два раза – до 5 г на 10 л воды. Опрыскиваю кусты только утром в пасмурную погоду. При опрыскивании вечером листья могут не успеть высохнуть до ночи. Это подвергает огурцы дополнительному риску поражения гнилями.

Проверено неоднократно: при таком подходе даже в неотапливаемой теплице можно собирать урожай огурцов и в сентябре, особенно если он теплый.