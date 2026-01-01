Ущерб от экономических преступлений в России за 9 месяцев составил 457,1 млрд рублей

Из выявленных преступлений на тяжкие и особо тяжкие приходится 71,1% от общего числа, сообщает в среду, 4 ноября 2026 года, РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

По данным ведомства, только за сентябрь прирост нанесенного ущерба составил около 60 млрд руб.

В целом совокупный материальный ущерб от преступлений по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам за январь – сентябрь достиг 656,4 млрд руб., уточняет агентство.

Экономические преступления в России караются в зависимости от тяжести деяния, размера ущерба и роли виновного. Штрафы являются самым распространенным видом наказания. Суммы варьируются от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Реальные сроки заключения назначаются за тяжкие и особо тяжкие преступления либо при совершении деяний организованной группой, а также в крупном и особо крупном размере. Например, наказание за мошенничество предусматривает максимальный срок до 10 лет, за коммерческий подкуп – до 12 лет, за взяточничество – до 15 лет, за преднамеренное банкротство – до шести лет.