Оптимальную длительность школьных переменок назвали в Минпросвещения

"Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, а большой перемены (после второго или третьего уроков) – 20–30 минут", – цитирует ТАСС документ в среду, 12 августа 2026 года.

При этом отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 мин. каждая после второго и третьего уроков.

Продолжительность школьных перемен сильно отличается в разных странах. Это зависит от местной культуры и традиций, а также от целей школьного образования.

Например, в США и в большинстве стран Европы продолжительность перерыва между уроками составляет три – пять минут, за то время ученики должны успеть сменить класс. Зато на большую перемену, которая обычно объявляется после третьего урока, отводится 45 мин., за это время школьники могут пообедать, а в Европе предлагается еще и прогуляться по улице.

Кроме того, в школах Германии, Франции и Великобритании дополнительно предусмотрено 60 мин. "просто отдыха" для детей, которые проводят в учебном заведении целый день (аналог российской продленки), в этот час школьники могут заняться любым делом по своему выбору.

При этом в США допускается продолжительность урока до 55 мин., а в старших классах вводится "сдвоенный" формат занятий по 90 мин.