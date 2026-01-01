В Москве и области 12 августа ожидаются кратковременные дожди и сильные порывы ветра

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +17...+19°C. В ночь на четверг, 13 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +10...+12°C. В Московской области днем в среднем около +18°C, ночью – около +11°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный с переходом в северо-западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 746 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 48–59%, а вечером резко поднимется до 96%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Перестройка погоды может заметно влиять на самочувствие метеозависимых людей. Организму необходимо быстро адаптироваться, что сложно при наличии хронических заболеваний.

Даже незначительное понижение температуры очень часто вызывает ответные сосудистые реакции: спазм сосудов, головные боли, головокружение, внезапно может повыситься или понизиться артериальное давление, не исключены приступы мигрени. Начинают реагировать суставы: появляются или усиливаются боли и скованность, снижается физическая активность.

Лечение или снижение метеочувствительности состоит из двух направлений: во-первых, коррекция и правильно подобранная лекарственная терапия хронических заболеваний, и во-вторых – поддержка организма с помощью профилактических и общеукрепляющих методов, соблюдение здорового образа жизни, советуют специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.