В Москве и области 13 августа похолодает, пройдут кратковременные дожди, усилится ветер

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +15...+17°C. В ночь на пятницу, 14 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +8...+10°C. В Московской области днем в среднем около +15°C, ночью – около +10°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 748 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 52–86%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Быстрые перепады метеорологических параметров являются внешним фактором риска и могут вызывать развитие метеообусловленных обострений не только у лиц с хроническими заболеваниями, но и у практических здоровых людей. Чаще всего недомогание и ухудшение самочувствия отмечается при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, болезнях органов дыхания, особенно при бронхиальной астме.

Неблагоприятные ответные реакции могут быть связаны и с психоэмоциональным дискомфортом (лето, тепло, солнечно – и вдруг резкая перемена, почти осенняя погода), он негативно влияет на самочувствие, настроение и может сопровождаться снижением физической и умственной активности, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.