В Москве и области 29 августа пройдет небольшой дождь

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +20...+22°C. В ночь на воскресенье, 30 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +11...+13°C. В Московской области днем в среднем около +20°C, ночью – около +12°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, в разное время его скорость составит от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 755 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 36–88%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В осень многие входят после летнего отдыха, тренированными, физическое и психологическое здоровье, как правило, становится более устойчивым. Поэтому снижается вероятность развития острых погодообусловленных недомоганий, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Последние ночи августа в Москве будут прохладными, в Подмосковье обещают до +3°C, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.