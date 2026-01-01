В Москве и области 5 ноября зарядят дожди с мокрым снегом, усилится ветер

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +3...+5°C. В ночь на пятницу, 6 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от нуля до +2°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +4°C, ночью около нуля.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно, осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный с переходом в северо-западный, в разное время его скорость составит от 7 до 12 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 743 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 77–90%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В зоне повышенной опасности люди, страдающие ишемической болезнью сердца и вегето-сосудистой дистонией, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от очень низкой до низкой, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Москве к грядущим выходным сформируется снежный покров: ночью 7 и 8 ноября ожидается снег, а 8-го осадки могут продолжаться весь день, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.