По его словам, сейчас в городе держится около 0°C, но с ростом атмосферного давления температура пойдет вниз.

"Уже завтра днем, после относительно теплой ночи, температура воздуха в Санкт-Петербурге понизится до +1…+2°C. И с этого момента уже осадки будут выпадать по всему региону в виде мокрого снега и снега", – отметил он.

В воскресенье интенсивность осадков временно снизится. В понедельник к городу с севера подойдет новая зона снега, во вторник снег продолжится и начнет устанавливаться небольшой снежный покров, в том числе в Петербурге. С середины недели температура сместится в отрицательные значения, на дорогах ожидается гололедица.

Метеорологическая зима придет в Москву во вторник, 24 ноября. Дневная температура составит от минус 4 до плюс 1°C, что ниже климатической нормы, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.