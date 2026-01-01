В Сербии отозвали лицензию у Alta Banka, популярного у россиян

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Почему Alta Banka был популярен у россиян

Alta Banka был одним из немногих сербских банков, лояльно относившихся к клиентам из России, рассказали РБК проживающие или проживавшие в Сербии граждане. После 2022 года некоторые банки перестали открывать россиянам счета без трудового договора, тогда как в Alta требования к документам были значительно мягче: для открытия счета можно было предоставить выписку из российского банка как подтверждение наличия средств.

Россияне открывали в Alta не только личные счета, но и счета для индивидуальных предпринимателей, а также размещали депозиты. Счета россиянам открывал и сербский Poštanska štedionica, но он пользовался меньшей популярностью из-за ограничений по банковским картам.

Что будет с вкладами Alta Banka

Агентство по страхованию вкладов назначено конкурсным управляющим по решению суда. В течение семи рабочих дней оно должно обеспечить возможность получения вкладчиками застрахованных сумм – до 50 тыс. евро на клиента. В самом Alta Banka подтвердили начало процедуры банкротства и пообещали публиковать информацию о порядке и сроках выплат через официальные каналы.

После отзыва лицензии в крупном русскоязычном Telegram-канале провели опрос о последствиях закрытия банка. В голосовании приняли участие 1612 человек. Из них 47% (759 человек) сообщили, что лично пострадали от отзыва лицензии, еще 19% (312 человек) заявили, что это затронуло их близких или знакомых. Остальные 34% (541 человек) ответили, что не пострадали.

Что предшествовало отзыву лицензии Alta Banka

Как пишет сербское издание Danas, отзыву лицензии предшествовало введение временных ограничений на проведение платежей. Банк также отключили от системы мгновенных платежей Национального банка Сербии, в результате чего клиенты лишились возможности отправлять и получать переводы через него.

По данным издания, с 26 октября в Сербии распространялись сообщения о возможном переводе средств Alta Banka на счета в Северной Македонии и России. На этом фоне лидер Демократической партии Срджан Миливоевич подал заявление в правоохранительные органы в отношении главы сербского Центробанка Йоргованки Табакович. Оно связано с предполагаемыми нарушениями при конвертации средств банка из динаров в евро и их переводе за границу.

В Национальном банке Сербии заявили, что лицензию отозвали для "защиты вкладчиков и сохранения стабильности финансовой системы". Там отметили, что положение банка значительно ухудшилось, несмотря на принятые меры по повышению ликвидности. При этом, по данным источников, четыре заместителя управляющего Нацбанка Сербии обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность решения об отзыве лицензии.

Что известно об Alta Banka

Alta Banka основан в Белграде в 1979 году как Югославский банк международного экономического сотрудничества, специализировавшийся на финансировании экспортных операций. Позднее он получил название JUBMES Banka. В 2019 году компания Alta Pay Group приобрела 28,51% его акций за 5 млн евро, став крупнейшим акционером. В марте 2020 года банк переименовали в Alta Banka.

Согласно данным Национального банка Сербии, единственным акционером кредитной организации является ALTA Group, принадлежащая сербскому бизнесмену Давору Мацуре. По итогам 2025 года активы банка достигли 1,65 млрд евро, увеличившись за три года примерно в 3,5 раза.

Закрытие банка может повлиять и на другие сделки группы Alta: приобретение сербских торговых сетей Idea и Mercator, а также участие в сделке по покупке австрийского Addiko Bank. Кроме того, Alta Banka обслуживал платежи за электроэнергию в Сербии. После отзыва лицензии государственная энергетическая компания Elektroprivreda Srbije объявила новые реквизиты для оплаты счетов в Белграде.

Пока вкладчикам обещают выплаты в течение семи рабочих дней, но процедура банкротства только началась. Насколько быстро удастся вернуть средства и как это отразится на других активах группы Alta, станет ясно после решения суда и назначения конкурсного управляющего.