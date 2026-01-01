В 3 федеральных округах прогнозируют ливни, грозы и штормовой ветер

"Сильные дожди в ближайшие три дня ожидаются в Вологодской области, на западе Ненецкого автономного округа и в Коми. В Архангельской области сильный дождь, гроза, ветер в прибрежных районах до 23 м/с. А Мурманская область будет в тылу циклона и даже уже в гребне антициклона, там ожидаются заморозки до минус 2°C", – сообщила в четверг, 13 августа 2026 года, ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

На юге европейской части страны прогнозируются ливни с грозами и градом. Осадки захватят Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа. По данным синоптиков, возможны порывы ветра: по Ростовской области до 20–23 м/с, в республиках Северного Кавказа до 15–20 м/с.

В Приволжском федеральном округе влияние фронтальной системы этого циклона проявится кратковременными дождями, местами сильными.