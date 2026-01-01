В "Яндексе" сообщили, что не смогут восстановить часть данных клиентов на платформе Cloud после атак БПЛА

"У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло – сохранены все 100%", – уточнили в компании.

Также в "Яндексе" рассказали, что после инцидентов с атаками на дата-центры изменили подход к бэкапам в Yandex Cloud, передает "Интерфакс". Если раньше резервное копирование нужно было включать вручную, то теперь при создании новых виртуальных машин оно активируется по умолчанию. При желании от опции можно отказаться. Также инженеры распределяют вычислительные ресурсы по новым независимым локациям в разных регионах России, их число будет увеличиваться.

Yandex Cloud (ранее "Яндекс.Облако") – публичная облачная платформа. Она предоставляет частным и корпоративным пользователям инфраструктуру и вычислительные ресурсы в формате as a service (бизнес-модель, при которой пользователь не покупает продукт – программу, сервер, готовую инфраструктуру или отдельную бизнес-функцию – в собственность, а берет его в аренду по подписке). Платформа использует ту же инфраструктуру, что и основные сервисы "Яндекса", и располагается в тех же дата-центрах.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" – в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Центры в Сасове и Владимире были полностью остановлены, в Калуге несколько модулей выведены из строя. Инциденты привели к сбоям в работе сервисов "Яндекса" и ряда ресурсов Рунета.

29 октября в компании сообщили, что продолжают оценивать последствия атак беспилотников на дата-центры. При этом все сервисы для пользователей и бизнеса восстановлены – в них доступны ключевые функции. В пресс-службе "Яндекса" отметили, что усиливают устойчивость инфраструктуры и переходят к более распределенной модели ее работы.