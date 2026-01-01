Власти Екатеринбурга подтвердили снос высотной части БЦ-самостроя "Призма"

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Что решили власти

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин заявил, что так называемый бизнес-центр признан самовольной постройкой. "Решение суда – под снос. Торговый центр «Свердловск» останется, остальное подлежит сносу", – отметил он.

По словам Чаплыгина, вокруг здания много лет шли судебные разбирательства, но сейчас судьба недостроя окончательно определена.

Чем известна высотка "Призма"

Недостроенное высотное здание на улице Героев России, 2 возвышается у вокзала с 2004 года. Его первая очередь – пятиэтажный корпус – работает как торговый центр "Свердловск". Вторая очередь – 36-этажная высотка – не получила госэкспертизу и разрешение на строительство, поэтому была признана самовольной постройкой.

Еще в 2022 году свердловский арбитражный суд обязал собственников снести высотную часть – с 36-го по 8-й этаж. Оставшуюся часть нужно было либо демонтировать, либо привести в соответствие с градостроительным законодательством. В 2025 году истек срок, когда владелец должен был сам снести недострой.

Строительство началось в 2004 году, а уже в 2006-м было готово 22 этажа высотной части. Разрешение на строительство при этом отсутствовало; после судов стройку приостанавливали, но работы продолжались. В 2009 году мэрия выдала разрешение, но высотная часть в документах не фигурировала. В 2018 году Ростехнадзор установил, что это самовольная постройка.

Арест паркинга у БЦ "Призма" и уголовное дело

Как сообщает 66.RU, суд арестовал 155 машино-мест в подземном паркинге на улице Героев России, 2. Их стоимость оценивается примерно в 800 млн рублей. Торгово-деловой центр "Свердловск" признали вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве.

Дело связано с долгостроем "Призма". Инвесторы, вложившие деньги в строительство, уже около семи лет пытаются вернуть средства. Разбирательство переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, рассказал 66.RU один из инвесторов Олег Резников.

Обвиняемыми проходят бизнесмены Андрей Хорошилов и Александр Спирин. Хорошилов умер в 2024 году, сейчас его представляет жена. Потерпевшими признали как минимум 23 человека и несколько компаний. Они подали гражданские иски примерно на 600 млн рублей; в материалах текущего суда сумма исков превышает 200 млн рублей.

За годы строительства застройщик привлек 2,4 млрд рублей средств инвесторов, но в итоге ТВЦ "Европейский" признан банкротом.

Снос недостроенного бизнес-центра "Призма" в Екатеринбурге оценили в миллиард рублей.