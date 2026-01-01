Водителям с рядом заболеваний смогут досрочно аннулировать права с марта 2027 года

Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев.

Перечень заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилем, существует и сейчас. Нововведение заключается в том, что медицинские организации смогут передавать информацию о выявленных противопоказаниях в Госавтоинспекцию не только во время обязательной водительской медкомиссии, но и при других обращениях за медицинской помощью.

По словам Камнева, уведомление о возможных противопоказаниях получат как МВД, так и сам водитель. После этого автомобилисту предстоит пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Какие заболевания могут стать основанием для отзыва прав

Депутат перечислил несколько категорий заболеваний, которые могут повлиять на возможность управления автомобилем. Среди них – серьезные нарушения зрения, эпилепсия, а также отдельные психические расстройства.

В частности, Камнев назвал шизофрению, шизотипические, бредовые и аффективные расстройства, умственную отсталость и общие расстройства психологического развития, включая расстройства аутистического спектра.

При этом он уточнил, что в случае аутизма речь идет о хронических и затяжных состояниях с тяжелыми проявлениями. Эпилепсия также не означает автоматического запрета на вождение при любом диагнозе: значение имеют формы заболевания, которые повышают риск потери контроля над автомобилем.

Сколько времени дадут водителю на обследование

После получения уведомления у автомобилиста будет три месяца, чтобы пройти медицинское освидетельствование в лицензированной медицинской организации.

Если противопоказания подтвердятся, действие водительского удостоверения прекратят. Такое же последствие предусмотрено для тех, кто не пройдет обследование в установленный срок.

Восстановить право на управление автомобилем можно будет после получения нового медицинского заключения, подтверждающего отсутствие противопоказаний.

Камнев подчеркнул, что выявление возможных проблем со здоровьем не означает автоматического лишения прав. Окончательное решение будет зависеть от результатов дополнительного обследования.

Почему правила изменятся

По словам депутата, медицинские противопоказания могут обнаружить во время диспансеризации, планового осмотра, вызова скорой помощи или лечения заболевания, не связанного с управлением автомобилем. Поэтому новая система позволит выявлять потенциально опасные состояния независимо от того, когда водитель в последний раз проходил обязательную медкомиссию.

Поправки в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", предусматривающие обмен такой информацией, приняли в 2025 году. Их вступление в силу запланировано на 1 марта 2027 года.

Ранее водитель мог продолжать пользоваться удостоверением до окончания десятилетнего срока его действия, даже если за это время у него появлялись медицинские противопоказания. Новые правила должны устранить этот временной разрыв и повысить безопасность дорожного движения.

Отдельный закон, принятый в 2024 году, также предусмотрел обмен информацией между медицинскими организациями и полицией о людях с психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий.