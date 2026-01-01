Всегда подкармливаю георгины в августе: они зацветают раньше и радуют до заморозков

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Как ускорить цветение георгинов

От посадки клубней до появления первого цветка проходит 60–90 дней у ранних сортов георгинов и более 100 дней у поздних. Задержку цветения провоцируют холодная весна, наращивание листвы в ущерб бутонам и стрессы, которые растения могут испытывать в том числе из-за погоды, например длительных дождей, засухи или перепадов температуры.

Самые простые способы ускорить цветение георгинов – предварительно прорастить их клубни и прищипнуть верхушки основных побегов, когда они достигнут высоты 20–30 см. Но в августе это уже неактуально. Есть ряд других мер, которые помогут.

Отказ от азотных удобрений. Избыток азота – одна из частых причин позднего цветения. У таких кустов мощные стебли, крупная темно-зеленая листва и мало цветов. Когда на георгинах появляются бутоны, я перехожу на удобрения без азота, с повышенным содержанием калия и фосфора.

Также, как показал опыт, полезно удалить все пасынки и оборвать нижние листья до высоты 30–40 см от земли. Это направляет питательные вещества к верхушечным бутонам, и они расцветают быстрее.

Георгины очень чутко отзываются на полив, особенно во время бутонизации. При дефиците влаги бутоны формируются хуже, цветки мельчают. Переувлажнение почвы также вредно, так как клубни могут загнить. По опыту, лучше всего поливать георгины в сухую погоду 1-2 раза в неделю и не экономить воду. Под куст выливаю от 5 до 10 литров воды в зависимости от его размера.

Чем подкормить георгины, чтобы бутоны раскрылись быстрее и цвели дольше

Каждый год я подкармливаю георгины фосфором и калием в августе. Благодаря этому бутоны раскрываются раньше, цветки становятся крупнее и ярче, да и цветут растения дольше.

Фосфор отвечает за силу цветения и развитие корней. Калий – за яркость и размер цветков, также он помогает клубням накопить питательные вещества к зиме.

Как показал опыт, лучший эффект дают монофосфат калия (15 г на 10 литров воды) и зольный настой (стакан золы на 10 л воды). Подкармливаю клумбы в середине и конце августа одним из этих удобрений по хорошо политой почве. Под куст в зависимости от его размера нужно 1,5-2 литра подкормки. Монофосфат заливаю горячей водой, так как в холодной от растворяется плохо, а потом довожу объем до 10 литров.

Проверено: такие подкормки вместе с остальными мерами ускоряют цветение. Георгины распускаются быстрее и хорошо цветут до заморозков. А чтобы дольше любоваться цветами, я всегда обрываю завядшие. Иначе растения тратят силы на образование семян, а не на раскрытие бутонов.