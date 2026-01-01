Зампредседателя "Яблока" Льва Шлосберга приговорили к 11 годам колонии

Бывший председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг (внесен в перечень террористов и экстремистов и признан в РФ иноагентом)

Судья огласила: "Окончательно назначить наказание Шлосбергу Льву Марковичу в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима". Прокурор запрашивала 12 лет 1 месяц.

Защита Шлосберга намерена обжаловать приговор, сообщили в Telegram-канале партии "Яблоко". Поводами для возбуждения дел стали дебаты, опубликованные в YouTube, и один репост в Telegram, говорится в сообщении.

Шлосберг находился под домашним арестом с 11 июня 2025 года, с 5 декабря 2025 года он содержится в СИЗО-1 Пскова. В ноябре 2025 года его осудили за неисполнение обязанностей иностранного агента к 420 часам обязательных работ.

Шлосберг – российский общественный и политический деятель, журналист. Бывший председатель Псковского регионального отделения, член федерального Политического комитета партии "Яблоко".

В июне 2023 года Лев Шлосберг был признан иноагентом. В Минюсте указали, что он выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Также он распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимают российские органы власти. 9 декабря 2025 года Шлосберг был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.