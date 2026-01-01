"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за грозы

"В отдельных районах ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 15 м/с", – сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Днем в столице прогнозируется +24...+26°C. В Подмосковье будет от +21 до +26°C.

Как рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, вторник может стать самым дождливым на текущей неделе. "В городе может выпасть от трех до 10 миллиметров осадков", – указала синоптик.

Среднемесячная норма осадков в августе в Москве – 78 мм.

Что означает "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики выделяют пять уровней опасности погодных явлений. Шкала кодов состоит из четырех цветов, которые представляют собой различные уровни рисков – от зеленого (погода безопасна) до красного (погода очень опасна, есть высокая вероятность крупных разрушений и катастроф). Пятый, белый цвет указывает на то, что данные отсутствуют.

"Желтый" уровень в цветовой шкале предупреждений указывает на потенциальную опасность метеоусловий. Он означает, что погодные условия могут создавать угрозу для некоторых видов социально-экономической деятельности. Возможны осадки, грозы, молнии, усиление порывов ветра, высокие или низкие температуры и так далее.

Какая погода будет в Москве на неделе

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, вечером 11 августа в столичном регионе зарядят грозовые дожди. Вторая половина недели станет в Москве самой холодной за весь летний сезон. Ночью будет +11…+14°C, днем всего лишь +15…+18°C. Такие температурные показатели соответствуют климатической норме первой половины сентября. В четверг и пятницу, 13 и 14 августа, похолодает еще на пару градусов. Однако в выходные лето вернется, в столице потеплеет.