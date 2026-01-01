"Нужно поговорить... С семьей, с игроком и прежде всего с агентством. Потому что тогда эти суммы – извините, при всем уважении – уже невозможно будет обосновать", – сказал Румменигге.

По его словам, продажа игрока в нынешних условиях маловероятна.

"Я не могу представить, что Джамал покинет клуб или другой клуб купит его при таких условиях. Это проблема. Я думаю, мы очень деликатно обошлись с игроком в этой ситуации, и мы все заинтересованы в том, чтобы он вернулся, в идеале в лучшей форме. Но что делать, если этого не случится? Тогда нам все равно придется подумать о финансах. И тогда это будет задача, которую, к сожалению, должны будут решать правление и наблюдательный совет", – подчеркнул он.

В пятницу Мусиала вышел на замену в матче с "Кёльном" (1:1), это его первый выход на поле после мышечной травмы, полученной в сентябре на сборе национальной команды Германии. В августе полузащитник дважды терял сознание в товарищеских встречах. По словам самого игрока, он страдает от неврологического расстройства.

Мусиале 23 года, его контракт с "Баварией" действителен до 2030 года. В составе мюнхенцев он шесть раз выигрывал Бундеслигу, брал Кубок и три Суперкубка Германии, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. За сборную Германии провел 46 матчей и забил 10 мячей.