Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин отметил, что форвард должен присоединиться к команде в декабре после решения организационных вопросов, связанных с переездом семьи в Россию.

"Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня. Дадонов знает, как побеждать, хорошо знаком тренерскому штабу и подходит нам по личным качествам. С его приходом укрепляем группу лидеров и даем нашим молодым игрокам пример профессионализма. Рассчитываем, что Евгений присоединится к команде в декабре, когда решим все организационные вопросы, связанные с переездом его семьи в Россию", – сказал Валиуллин.

Карьера Евгения Дадонова

Евгений Анатольевич Дадонов (род. 12 марта 1989 года в Челябинске) – российский хоккеист, крайний нападающий, заслуженный мастер спорта России. Чемпион мира (2014) и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017).

Начало пути и первый отъезд в Северную Америку (2005–2012)

Воспитанник челябинского "Трактора", за основную команду которого дебютировал в сезоне-2005/2006. В 2007 году на драфте НХЛ его выбрал клуб "Флорида Пантерз" в третьем раунде под общим 71-м номером.

Осенью 2009 года Дадонов уехал за океан, однако с первой попытки закрепиться в НХЛ не смог. За три года он провел за "Флориду" 55 матчей (20 очков), а большую часть времени выступал в фарм-клубах в АХЛ.

Расцвет в КХЛ и трофеи со СКА (2012–2017)

В 2012 году форвард вернулся в КХЛ, подписав контракт с донецким "Донбассом", с которым выиграл Континентальный кубок (2013). Летом 2014 года он перешел в петербургский СКА, где сформировал результативное звено с Артемием Панариным и Вадимом Шипачёвым.

Главные достижения в СКА. В составе армейцев дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017) и стал чемпионом России (2017).

Статистика в лиге. Всего в КХЛ с учетом плей-офф сыграл 382 матча, забросив 146 шайб и отдав 154 передачи (300 очков).

Девять сезонов в НХЛ (2017–2026)

Летом 2017 года Дадонов вернулся во "Флориду Пантерз" в статусе звезды и в сезоне-2018/2019 установил личный рекорд результативности в лиге – 70 (28+42) очков в 82 встречах.

Позже он выступал за "Оттаву Сенаторз", "Вегас Голден Найтс", "Монреаль Канадиенс" и "Даллас Старз", с которым дважды доходил до финала Западной конференции (2023, 2024).

Сезон-2025/2026 нападающий провел в "Нью-Джерси Дэвилз", но сыграл лишь 24 матча (один гол) из-за травмы кисти. Суммарно за 12 сезонов в НХЛ с учетом плей-офф он провел 696 игр и набрал 384 (172+212) очка.

Карьера в сборной России

Юниорский и молодежный уровень

В составе юниорской сборной России (U18) выиграл чемпионат мира 2007 года. На молодежном уровне (U20) дважды становился бронзовым призером мировых первенств (2008, 2009).

Национальная команда

Дадонов принял участие в пяти чемпионатах мира и Кубке мира 2016 года, собрав полный комплект наград мировых первенств: