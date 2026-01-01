Германия выступила против допуска сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

"Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах. Будучи членом IIHF, мы четко и недвусмысленно заявили об этом как cовету IIHF, так и в ходе слушаний в CAS", – отметил Лутц.

Ранее CAS постановил отменить решения IIHF, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях. Федерация должна обеспечить допуск сборных России к турнирам, на которые распространялись оспоренные ограничения, в сезоне-2026/2027.

Где и когда пройдет ЧМ-2027 по хоккею

В Германии в мае 2027 года пройдет 90-й по счету чемпионат мира по хоккею с шайбой. Официальное решение о выборе принимающей страны было принято на ежегодном конгрессе IIHF в Тампере. В ходе финального голосования немецкая заявка набрала 102 голоса (около 75%), уверенно опередив единственного конкурента – Казахстан, который предлагал провести турнир в Астане и Алма-Ате.

Главными хоккейными локациями турнира станут три немецких города. Основную часть матчей примут Дюссельдорф (арена PSD Bank Dome, вмещающая более 14.000 зрителей) и Мангейм (SAP Arena, вмещающая более 13.000 зрителей). При этом вынесенный матч открытия между сборными Германии и Швейцарии состоится 13 мая на футбольном стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене, способном вместить свыше 61.000 болельщиков. Германия уже в 10-й раз в своей истории примет мировое первенство по хоккею, последний раз страна организовывала этот турнир совместно с Францией в 2017 году.

Хроника отстранения России от международных хоккейных турниров

Начало изоляции российского хоккея было положено 28 февраля 2022 года. На фоне резкого обострения геополитической ситуации Совет IIHF принял решение отстранить все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Официальной причиной санкций руководство федерации назвало "заботу о безопасности участников, организаторов и болельщиков". Одновременно с этим у России отобрали право проведения двух крупных турниров 2023 года: молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также взрослого ЧМ в Санкт-Петербурге.

В последующие годы Совет IIHF регулярно продлевал ограничения на каждый новый сезон. В результате национальная сборная пропустила чемпионаты мира 2022, 2023, 2024 и 2025 годов, а также осталась вне зимней Олимпиады-2026 в Милане. Федерация хоккея России (ФХР) последовательно пыталась оспорить эти решения. Первая крупная юридическая победа российской стороны состоялась в мае 2026 года, когда Дисциплинарный совет IIHF удовлетворил жалобу ФХР и аннулировал продление бана, сочтя доводы о рисках безопасности неубедительными. Однако уже в июле Совет IIHF провел повторный аудит безопасности и вновь заблокировал возвращение команд.

В августе ФХР подала апелляцию в CAS. Арбитраж встал на сторону российской организации, отменив все действующие запреты IIHF. Суд постановил, что международная федерация не предоставила достаточных доказательств невозможности обеспечить безопасность соревнований, и обязал IIHF незамедлительно допустить российские сборные ко всем международным турнирам сезона-2026/2027. Этот вердикт CAS имеет высшую юридическую силу в мировом спорте, однако у IIHF сохраняется право оспорить процедурные аспекты решения в Федеральном суде Швейцарии.