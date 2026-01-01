"Юнайтед" проигрывает снова, теперь – "Челси"

Вернувшийся Бруну Фернандеш обеспечил МЮ голевые шансы в первом тайме, но реализовать их не удалось. Голы Матеуса Куньи с одной стороны и Эстевао Виллиана с другой были отменены из-за офсайдов.

Как пишет клубный журналист МЮ Дэн Бёртон, "после хорошего и напряженного первого тайма именно «Челси» нанесли удар".

Роджерс открыл счет на 50-й минуте, а на 64-й Коул Палмер удвоил преимущество "Челси" – за фол Лисандро Мартинеса на Уэсли Фофана в ворота "Юнайтед" был назначен пенальти. Сам Мартинес получил вторую желтую и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Эстевао забил еще раз, но VAR с этим не согласился.

"Юнайтед" не побеждает уже девять матчей во всех соревнованиях (шесть поражений и три ничьих), давление на главного тренера Майкла Каррика становится все сильнее.

После девяти игр сезона АПЛ-2026/27 у манкунианцев семь очков, они 16-е в турнирной таблице. Столько же – у "Кристал Пэлас", который сыграл на матч меньше. Расстояние от зоны вылета – одно очко (что может измениться, так как команды зоны вылета – "Ноттингем Форест", "Ковентри", "Сандерленд" – еще не играли).

"Челси" же благодаря победе выходит в зону ЛЧ, у клуба четвертая строчка и 16 очков после девяти туров. Столько же у "Брайтона", но у того матч в запасе.

Следующая игра предстоит МЮ против "Ромы" во вторник, 3 ноября. Матч пройдет на "Олд Траффорд". "Челси" же сыграет с "Сандерлендом" 8 ноября.