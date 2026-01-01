Карлос Алькарас стал победителем теннисного турнира в Вене

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

Призовой фонд соревнований в столице Австрии составил около €2,8 млн. За победу 23-летний испанец получит 500 рейтинговых очков и €523 тыс. призовых, в то время как де Минору достанутся 330 баллов и €281 тыс.

Эта победа позволила Алькарасу продлить до 25 матчей свою беспроигрышную серию на турнирах категории АТР-500. В текущем сезоне он демонстрирует на этом уровне стопроцентный результат, уже успев забрать титулы в Токио и Дохе. Кроме того, испанец закрепил за собой статус крайне неудобного соперника для де Минаура – счет в их личных встречах стал 7-0 в пользу Карлоса.

Трофей в Вене стал для молодого испанца уже 28-м в его профессиональной карьере и четвертым в текущем сезоне. В столь юном возрасте Алькарас уже занимает третье место среди соотечественников по числу титулов АТР за всю историю, уступая лишь легендарному Рафаэлю Надалю (92) и Мануэлю Орантесу (36).

Сам турнир в Вене имеет богатую историю и проводится на закрытых хардовых кортах с 1974 года. Австрийские корты традиционно считаются успешными для российских теннисистов.

Накануне финала Алькарас обыграл первую ракетку России Даниила Медведева. Сам же Медведев выигрывал турнир в Вене в 2022 году, а до него триумфатором здесь становился Андрей Рублев в 2020-м.

Также победу в столице Австрии в свое время праздновал Николай Давыденко. Благодаря выходу в полуфинал нынешнего розыгрыша Медведев официально гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP в Турине.