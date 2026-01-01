"Комо" разгромил "Ланс" с рекордным для Лиги чемпионов разрывом в 8 голов

За "Комо" забили Анастасиос Дувикас (7, 32, 57-я минута), Николас Пас (40-я), Лукаш да Кунья (47-я), Марк-Оливер Кемпф (54-я), Маттия Либерали (62-я), Мартин Батурина (69-я) и Маттео Папаччоли (90+2). У "Ланса" единственный забитый мяч на счету Рубена Агилара (65-я).

"Комо", набрав девять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. "Ланс", потерпев третье поражение подряд, занимает 33-ю строчку из 36, что делает клуб реальным кандидатом на вылет. В следующем матче "Комо" 24 ноября примет греческий АЕК, "Ланс" в этот же день сыграет в гостях с немецким "Лейпцигом".

Для "Комо" нынешний сезон стал дебютным в еврокубках. "Ланс" до этого дважды в своей истории играл в Лиге чемпионов.

С преимуществом в восемь голов ранее побеждали только английский "Ливерпуль", разгромивший турецкий "Бешикташ" (8:0) в 2007 году, и испанский "Реал", обыгравший шведский "Мальмё" (8:0) в 2015 году.

Также "Комо" повторил рекорд по количеству голов, забитых одной командой за матч, который в 2024 году установила немецкая "Бавария", обыгравшая загребское "Динамо" (9:2).