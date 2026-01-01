Криштиану Роналду женился

Криштиану опубликовал в соцсетях фотографию своей руки и руки спутницы с обручальными кольцами на пальцах. Такое же фото запостила Джорджина.

Роналду и Родригес познакомились в Мадриде в 2016 году. Тогда Джорджина работала продавцом в бутике Gucci. Первое официальное появление как пары состоялось 9 января 2017 года. Вместе с сыном Роналду Криштиану-младшим они посетили церемонию вручения премии Best FIFA Football Awards в Цюрихе.

В ноябре 2017 года у пары родилась первая общая дочь Алана Мартина. В апреле 2022 года Родригес родила близнецов. Дочь Белла Эсмеральда выжила. Сын Анхель умер во время родов.

11 августа 2025 года Джорджина Родригес официально объявила о помолвке. Это произошло спустя девять лет после знакомства с Роналду.

Роналду выступает за саудовский клуб "Ан-Наср" с 2023 года. Большую часть карьеры он играл за "Реал Мадрид", вместе с командой два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Кроме ого, нападающий играл играл за "Спортинг", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед".

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он лучший бомбардир в истории футбола.