"Ливерпуль" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, проиграв "Фенербахче"

В составе турецкой команды забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд (29-я минута), Арчи Браун (73-я) и Ведат Мурики (79-я). У проигравших отличились Трей Ньони (25-я) и Александер Исак (69-я).

"Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице с девятью очками. В следующем туре "Ливерпуль" сыграет в гостях против бельгийского "Брюгге" 25 ноября.

"Фенербахче" набрал пять очков и располагается на 19-й строчке. В следующем матче команда проведет гостевую игру с украинским "Шахтёром".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей – четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Победителем двух предыдущих турниров стал ПСЖ. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.