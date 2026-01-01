Лучших гимнасток на ЧМ определят с помощью голосования болельщиков

Победительницы получат специальный приз "Fans' Favourite Award". Голосование за лучшую гимнастку будет проходить с 10:00 12 августа по 21:40 14 августа, а за лучшую команду – с 12:00 по 18:45 15 августа на сайте Международной федерации гимнастики по этой ссылке.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2026 года пройдет в Франкфурте-на-Майне (Германия) с 12 по 16 августа. На турнире в личных соревнованиях выступят россиянки Мария Борисова, Софья Ильтерякова и Арина Ковшова, в групповых упражнениях сборную России представят Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Это первый для россиянок мировой турнир с 2021 года, они участвуют в нейтральном статусе без использования национальной символики. Российские гимнастки полностью допущены международными федерациями (World Gymnastics и European Gymnastics) к турнирам под своей эгидой с использованием национального флага и гимна.

В соревнованиях примут участие 350 спортсменок (101 в личном зачете и 42 группы) из 73 стран мира. Главной претенденткой на золото является лидер прошлого ЧМ в Рио-де-Жанейро – немка Дарья Варфоломеев. Основную конкуренцию ей составят София Раффаэли (Италия), Стиляна Николова (Болгария), Таисия Онофрийчук (Украина) и Алина Горносько (Беларусь).

Двукратная чемпионка России Арина Ковшова была заявлена в индивидуальной программе, однако перед стартом стало известно, что из-за травмы или изменения планов тренерского штаба она пропустит значительную часть программ (либо весь турнир).