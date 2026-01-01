Внутри "Манчестер Сити" исходят из того, что 26‑летний форвард покинет команду по окончании сезона. Как сообщает El Nacional, ранее Холанд согласился остаться на "Этихад" еще на один год, несмотря на отставку главного тренера Хосепа Гвардиолы и летний уход ряда ключевых игроков, среди которых были Джон Стоунз, Родри и Бернарду Силва.

Однако футболист недоволен текущим развитием проекта, а руководство клуба рассчитывает выручить за его продажу около €175 млн.

Ситуацию осложняют возможные исторические санкции против "Манчестер Сити". Наказание способно на несколько лет лишить английский клуб права участия в еврокубках и даже привести к вылету из Премьер‑лиги. Если вердикт окажется жестким, уход норвежца станет неизбежным.

Клуб уже ведет поиск равноценной замены для бывшего форварда дортмундской "Боруссии" и "Зальцбурга". Одним из главных кандидатов называют нападающего "Брентфорда" и сборной Бразилии Игора Тьяго, который в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром чемпионата Англии после самого Холанда и схож с ним по манере игры.

Вторым вариантом из АПЛ выступает форвард "Борнмута" Эванилсон, успешно начавший текущий сезон и ставший одним из лидеров атаки своей команды.

Самой амбициозной целью для усиления линии нападения считается форвард турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен, обладающий большим опытом выступлений на высшем уровне. Его рыночная стоимость оценивается примерно в €75 млн.

При этом окончательные решения по всем сделкам поставлены на паузу до вынесения официального вердикта по санкциям в отношении "Манчестер Сити".