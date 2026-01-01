"Манчестер Сити" купил 18-летнего марокканского полузащитника Буадди за €100 млн

Комментируя свой трансфер, Буадди сказал, что для него и его семьи "это особенный день".
“Я много лет наблюдаю за «Сити», и мне нравится их стиль игры. «Сити» всегда старается показывать качественный футбол. И они показали, что они победители – этот клуб, похоже, создан для того, чтобы побеждать", – заявил марокканский полузащитник.
Футбольный директор "Сити" Угу Виана, в свою очередь, отметил, что “потенциал Аюба чрезвычайно высок".
“В свои 18 лет он уже обладает выдающимся футбольным интеллектом, и под руководством Энцо (главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска. – «Профиль») он будет только совершенствоваться", – добавил Виана.
Футбольные достижения Аюба Буадди
- Бронзовый призер Лиги 1: завоевал медали чемпионата Франции в составе "Лилля" по итогам сезона-2025/2026.
- Самый молодой игрок в истории еврокубков: дебютировал в Лиге конференций УЕФА против "Клаксвика" в возрасте 16 лет и трех дней, установив исторический рекорд для всех клубных турниров УЕФА.
- Рекордсмен "Лилля": превзошел достижение Эдена Азара, став самым молодым футболистом, сыгравшим 50 матчей в чемпионате за французский клуб к 18 годам.
- Историческое достижение на ЧМ-2026: в составе национальной сборной Марокко дошел до 1/4 финала, став первым африканским тинейджером (до 20 лет), сыгравшим пять матчей на одном чемпионате мира.
- Второй самый молодой игрок в 1/4 финала ЧМ: сыграв против Франции на ЧМ-2026 в возрасте 18 лет и 280 дней, уступил по этому показателю только Пеле.
Как изменился состав "Манчестер Сити" перед стартом сезона-2026/2027
Перед стартом сезона-2026/2027 "Манчестер Сити" пережил масштабную перестройку в связи с уходом многолетнего главного тренера Пепа Гвардиолы и глобальным обновлением полузащиты. Новый главный тренер команды Энцо Мареска получил сильно измененный состав.
Пришли (трансферы и возвращения из аренд)
- Эллиот Андерсон (центральный полузащитник) – куплен из "Ноттингем Форест" за рекордные для клуба £116 млн.
- Аюб Буадди (полузащитник) – перешел из "Лилля".
- Матис Детурбе (левый вингер) – куплен из "Труа".
- Джереми Монга (левый вингер) – куплен из "Лестера".
- Херонимо Рульи (вратарь) – куплен из "Марселя".
- Пирс Чарльз (вратарь) – куплен из "Шеффилд Уэнсдей".
- Клаудио Эчеверри (атакующий полузащитник) – вернулся из аренды в "Жироне".
- Витор Рейс (центральный защитник) – вернулся из аренды в "Жироне".
- Исса Каборе (правый защитник) – вернулся из аренды.
- Джош Уилсон-Эсбранд (левый защитник) – вернулся из аренды.
Ушли (продажи, аренды и свободные агенты)
- Родри (опорный полузащитник) – продан в "Барселону".
- Савиньо (вингер) – продан в "Тоттенхэм".
- Тиджани Рейндерс (полузащитник) – продан в саудовский "Аль-Кадисия".
- Матеуш Нунеш (полузащитник) – продан в саудовский "Аль-Хиляль".
- Нико Гонсалес (полузащитник) – продан в "Ньюкасл".
- Оскар Бобб (нападающий) – продан в "Байер".
- Бернарду Силва (полузащитник) – перешел в "Реал Мадрид" свободным агентом.
- Джон Стоунз (защитник) – ушел в аренду в "Эвертон".
- Мануэль Аканджи (защитник) – продан в миланский "Интер".
- Натан Аке (защитник) – продан в "Фенербахче".
- Джеймс Траффорд (вратарь) – продан в "Лидс".
- Кевин Де Брёйне (полузащитник) – ушел свободным агентом в "Наполи".
- Илкай Гюндоган (полузащитник) – покинул клуб свободным агентом.
- Нико О'Райли (защитник/полузащитник) – продан в "Лион".
- Сверре Нюпан (полузащитник) – отправлен в аренду в "Ломмел".
- Макс Аллейн (защитник) – отправлен в аренду в "Бёрнли".