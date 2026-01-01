Для "горожан" эта осечка прервала уникальную победную серию против лондонцев, которая насчитывала 20 матчей подряд во всех турнирах с сентября 2011 года.

Гости открыли счет на 16-й минуте усилиями Родриго Муниса. Вскоре хозяева могли отыграться, однако на 24-й минуте судья отменил гол Эрлинга Холанда, зафиксировав фол норвежца в атаке на голкипере Бернде Лено, а перед перерывом вратарь "Сити" Джанлуиджи Доннарумма спас команду при выходе один на один экс-игрока манчестерцев Оскара Бобба.

Сравнять счет "Сити" сумел только во втором тайме: на 58-й минуте дебютный мяч за клуб забил летний новичок Эллиот Андерсон.

Для команды Энцо Марески этот результат продлил безвыигрышную серию в чемпионате до четырех туров подряд – после семи побед на старте "горожане" поочередно уступили "Астон Вилле" (1:2), "Брайтону" (0:1) и "Ноттингем Форест" (1:3).

По итогам встречи у "Манчестер Сити" 22 очка и третье место в таблице, у "Фулхэма" Альваро Арбелоа – 11 очков и 14-я позиция.

В следующем туре 29 ноября "Манчестер Сити" примет "Арсенал", "Фулхэм" сыграет с "Борнмутом". Перед этим команду Марески 24 ноября ждет домашний матч Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".