"Если посмотреть, сколько места у них будет под потолком зарплат, то возможность усилиться еще есть. Если Кучеров действительно выйдет на рынок свободных агентов, думаю, они попытаются заполучить и его. Но это уже позже. Не думаю, что это произойдет в этом сезоне. Думаю, это более вероятно в межсезонье. Они могут позволить себе крупный контракт, и я склонен считать, что Кучеров – один из тех, кого они хотят подписать", – сказал Фридман.

Из-за чего возник конфликт между Кучеровым и "Тампой"

Действующее восьмилетнее соглашение 33-летнего Кучерова с "Тампой" на сумму $76 млн ($9,5 млн в год) истекает после окончания сезона-2026/27. По данным североамериканских инсайдеров, перед тем как запросить обмен в конце октября, россиянин отклонил предложение клуба о продлении договора на четыре года со средней зарплатой $15 млн за сезон.

Стороны не сошлись как в сроках, так и в финансовых условиях – на открытом рынке форвард может рассчитывать на контракт около $19–20 млн. При этом генеральный менеджер "Лайтнинг" Жюльен Брисбуа ранее подчеркивал, что клуб не намерен обменивать своего лучшего бомбардира по ходу регулярного чемпионата, тем более прямому конкуренту по Атлантическому дивизиону.

Напряженность вокруг Кучерова в последних матчах

Ситуация вокруг будущего россиянина обострилась на этой неделе после разгромного поражения "Тампы" от "Баффало" (2:6). Главный тренер "Лайтнинг" Джон Купер в третьем периоде усадил первое звено во главе с Кучеровым в запас из-за провальной игры в обороне и показателя полезности "минус 3".

Камеры зафиксировали, как российский форвард сидел на краю скамейки запасных, демонстративно сняв перчатки и скрестив руки, что вызвало новую волну обсуждений его скорого ухода из команды. Несмотря на все разногласия, в текущем регулярном чемпионате Кучеров остается лидером атак "Тампы", набрав 32 (10+22) очка в 23 матчах.

Что представляет собой нынешний "Монреаль" и кто из россиян там играет

"Монреаль Канадиенс" в этом сезоне активно перестраивает линию атаки и борется за высокие места в Атлантическом дивизионе: на днях канадский клуб уже оформил громкий обмен, выменяв у "Детройта" капитана команды Дилана Ларкина.

В составе "Монреаля" также выступает один из самых перспективных российских нападающих Иван Демидов (в текущем чемпионате он провел два матча и сейчас восстанавливается после травмы).

Кроме того, по информации СМИ, сам Кучеров включил "Канадиенс" в список из 10 команд, в которые он готов перейти, ранее неоднократно отмечая умный комбинационный стиль игры монреальцев.