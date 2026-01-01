В стартовом периоде зрители голов не увидели, хотя хозяева перебросали москвичей вдвое (16:8), а в начале второй двадцатиминутки счет открыл форвард красно-белых Александр Пашин (22-я минута) с передач Андрея Миронова и Кристиана Яроша.

Нижнекамцы отыгрались в большинстве благодаря броску Евгения Митякина (36-я) после пасов Дамира Жафярова и Андрея Белозерова. Развязка наступила в концовке третьего периода: сначала Григорий Селезнев (56-я) замкнул передачу Максима Федотова из-за ворот, а затем он же поразил пустые ворота (59-я), оформив дубль.

Ворота "Нефтехимика" в этой встрече защищал Филипп Долганов, за "Спартак" играл Иван Федотов.

Полоса неудач "Нефтехимика" длиной в три матча прервалась, при этом нижнекамцы впервые за семь игр победили в основное время и продлили успешную серию против красно-белых до пяти матчей подряд. Подопечные Игоря Гришина поднялись на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея 34 очка после 30 игр.

"Спартак" Алексея Жамнова, потерпевший восьмое поражение в последних 12 встречах, располагается на четвертой позиции на Западе – 35 очков после 30 встреч.

Далее "Спартак" 26 ноября дома сыграет с московским ЦСКА, а "Нефтехимик" 24 ноября на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".