Кейн получил повреждение в игре 10-го тура чемпионата Германии с "Кельном" (1:1) и был заменен на 20-й минуте. Позднее "Бавария" объявила, что он пропустит несколько месяцев, а сам форвард в социальной сети X подтвердил, что перенес операцию.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль уточнил, что у форварда диагностирован разрыв синдесмоза – связки, соединяющей берцовые кости голени. По оценкам врачей, реабилитация займет около трех месяцев: футболист пропустит оставшиеся матчи общего этапа Лиги чемпионов, игру 1/8 финала Кубка Германии с "Гертой" и около 11 туров Бундеслиги. После операции Кейн обратился к болельщикам в соцсетях, пообещав вернуться в строй к решающей стадии сезона.

Кейн получил повреждение в штрафной площади соперника после столкновения с защитником "Кельна" Жоэлем Шмидом – главный арбитр и система VAR нарушений в эпизоде не усмотрели. Сначала англичанин попытался продолжить встречу, но вскоре в сопровождении врачей покинул поле.

В этой же игре травму получил вингер мюнхенцев Майкл Олисе, который уезжал со стадиона на костылях. При этом сам матч стал первым для главного тренера "Баварии" Венсана Компани после его возвращения из больницы, куда он попал в конце октября из-за обморока.

Кейну 33 года, за "Баварию" он выступает с лета 2023 года. С мюнхенским клубом нападающий дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также однажды завоевал Кубок страны. Ранее он защищал цвета английского "Тоттенхэма".

В составе сборной Англии Кейн становился бронзовым призером чемпионата мира. Он также является серебряным призером двух последних чемпионатов Европы и лучшим бомбардиром национальной команды с 93 голами.

В конце октября Кейн впервые в карьере получил "Золотой мяч" – приз лучшему игроку мира по итогам сезона по версии журнала France Football.