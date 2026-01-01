"Металлург" обыграл минское "Динамо" со счетом 5:4, причем по ходу первого периода хозяева вели 3:0, позволили сопернику сравнять счет во второй двадцатиминутке, но вырвали победу в третьем отрезке игры.

У магнитогорцев забили Нэйтан Тодд (четвертая минута), Александр Сиряцкий (шестая, в большинстве), Валерий Орехов (12-я), Владислав Фирстов (30-я, в большинстве) и Владимир Ткачёв (50-я).

Нападающий Иван Морозов дебютировал за "Металлург" и набрал четыре очка, оформив четыре результативные передачи – он ассистировал Сиряцкому, Орехову, Фирстову и Ткачёву. Также три балла за результативность в составе хозяев записал в актив Ткачёв (один гол и две передачи).

За минчан отличились Даниил Липский (14-я минута, в большинстве), Станислав Галиев (18-я, в большинстве), Николя Обе-Кюбель (27-я) и Крис Тирни (51-я). Гости сумели вернуться в игру со счета 0:3 благодаря двум реализованным удалениям в концовке первого периода и шайбе Обе-Кюбеля во втором, а после пятого гола хозяев сократили отставание до минимума всего через 20 секунд, но спасти матч не успели.

По два очка у "Динамо" набрали Галиев (один гол и одна передача), Обе-Кюбель (один гол и одна передача) и защитник Ксавье Уэлле (две передачи).

После этой победы "Металлург" с 45 очками после 30 матчей уверенно возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ, а минское "Динамо" с 31-м баллом в 30 встречах занимает восьмое место на Западе.

В следующем туре минчане 26 ноября сыграют на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым", а магнитогорцы 28 ноября отправятся в гости к челябинскому "Трактору".

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года.