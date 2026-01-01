Правительство Канады уведомило IIHF, что не выдаст визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира

Содержание:

Как передает TSN, ранее государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам Ван Куверден указал, что статус нейтрального спортсмена, применяемый к россиянам на других соревнованиях, касается только индивидуальных атлетов, а не команд. Это заявление прозвучало после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила Норвежский хоккейный союз о включении России в состав участников молодежного чемпионата мира вместо сборной Норвегии.

"Ситуация с Норвегией развивается очень стремительно. Я провел переговоры с министрами спорта Финляндии, Швеции, Норвегии и Германии. Надеюсь на этой неделе встретиться с министром из Чехии, а также с другими коллегами, чтобы обсудить эту быстро меняющуюся ситуацию", – отметил Ван Куверден.

Почему российские сборные решили вернуть на международные турниры

Российские хоккейные сборные были отстранены от всех международных турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года. В июле 2026 года совет федерации в очередной раз продлил этот запрет на сезон-2026/2027, сославшись на вопросы безопасности участников и целостность соревнований.

Федерация хоккея России (ФХР) оспорила отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, подав апелляцию в августе. После слушаний коллегия из трех арбитров удовлетворила требования ФХР: 30 октября 2026 года CAS отменил пять резолюций совета IIHF и обязал федерацию немедленно допустить сборные России к пяти чемпионатам мира сезона-2026/2027, включая молодежное первенство в Канаде.

В суде сочли, что IIHF не представила достаточных доказательств, обосновывающих недопуск команд по соображениям безопасности. Вердикт CAS вступил в силу немедленно, поэтому международная федерация оказалась вынуждена запустить процесс возвращения российских сборных, несмотря на сопротивление принимающих стран и угрозы бойкотов матчей с Россией со стороны европейских участников.

Реакция соперников и властей Канады на возможное возвращение России на молодежный чемпионат мира

За время действия санкций российская молодежная сборная пропустила четыре чемпионата мира подряд. Последний раз команда выходила на лед турнира в декабре 2021 года, когда первенство было прервано из-за вспышки коронавируса.

После новостей о предстоящем возвращении россиян европейские хоккейные федерации выступили с резким протестом. В начале ноября союзы Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Латвии, чьи молодежные сборные также сыграют на предстоящем турнире, объявили о готовности бойкотировать матчи против команды России. К протестам присоединилась и Норвегия, которую исключили из числа участников первенства в пользу российской сборной.

Позицию европейских коллег поддержали и власти принимающей страны. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российская команда не будет допущена к участию в чемпионате.

В самой IIHF признали, что недооценили масштаб последствий, а сложившаяся ситуация поставила под угрозу проведение всего турнира.

Где, когда и в каком составе пройдет молодежный чемпионат мира – 2027

Предстоящий 51-й молодежный чемпионат мира (для игроков не старше 20 лет) пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадской провинции Альберта. Турнир примут два города: Эдмонтон (матчи пройдут на домашней арене клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Rogers Place) и Ред-Дир (на стадионе Marchant Crane Centrium).

В чемпионате примут участие десять сборных, разделенных на два квинтета. В группу A, игры которой состоятся в Ред-Дире, попали действующие чемпионы мира из Швеции, а также команды Финляндии, США, Словакии и Германии.

Согласно обновленному предварительному календарю IIHF, сборная России должна выступить в группе B в Эдмонтоне. Ее соперниками на групповом этапе значатся хозяева турнира из Канады, а также сборные Чехии, Швейцарии и Латвии. Решающие матчи плей-офф, включая полуфиналы и финал, также запланированы в Эдмонтоне.