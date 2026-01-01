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РФС анонсировал проведение Всероссийского дня футбола в мае 2027 года

Основные мероприятия пройдут 22-23 мая 2027 года, они запланированы в 31 регионе. Совокупное число участников и гостей может превысить 200.000 человек, сообщают в РФС 5 ноября 2026 года, в четверг.

Всероссийский день футбола анонсировали в РФС

©ArtBackground/Shutterstock/Fotodom

Ко Дню футбола будут приурочены матчи команд РПЛ, ФНЛ, Второй лиги, женской Суперлиги, Юношеской и Молодежной футбольных лиг. Предполагается, что в местных футбольных фестивалях примут участие юные спортсмены и ветераны, любители и профессионалы, болельщики.

"В рамках Дня футбола различные регионы смогут установить рекорды продолжительности и массовости футбольных марафонов", – указывают в союзе.

Как подчеркивают в РФС, в течение пяти лет этот всероссийский футбольный фестиваль должен стать крупнейшим общенациональным спортивным праздником в РФ.

Российский спортивный фонд окажет дополнительную финансовую поддержку РФС для реализации мероприятий Всероссийского дня футбола в 2027 году.

В мае 2024 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола.

22 октября 2025 года генсек РФС Максим Митрофанов говорил: "Мы рассчитываем, что Всероссийский день футбола станет одним из самых массовых спортивных праздников страны. По аналогии с «Лыжнёй России» по всей стране будут проходить футбольные фестивали. Планируем привлечь около трех миллионов непосредственных участников, а общая аудитория, включая зрителей, телезрителей и читателей новостных ресурсов, может составить не менее 60 миллионов человек".

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Метки: РФС футбол
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