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  3. Российский пловец Корнев завоевал золото на 50 метрах баттерфляем на чемпионате Европы

Российский пловец Корнев завоевал золото на 50 метрах баттерфляем на чемпионате Европы

В финале чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже 22-летний Егор Корнев проплыл дистанцию за 22,52 секунды, на 0,02 секунды опередив француза Максима Груссе. Днем ранее в полуфинале россиянин установил рекорд турнира – 22,36.

Российский пловец Егор Корнев

Российский пловец Егор Корнев

©Dimitar DILKOFF / AFP / EastNews

Бронзовую медаль завоевал белорус Григорий Пекарский (22,68). Корнев выступает в нейтральном статусе; соревнования проходят с 31 июля по 16 августа, для российских пловцов это первое континентальное первенство с 2021 года.

В 2025 году на чемпионате мира Корнев стал чемпионом в комбинированной эстафете 4×100 метров и серебряным призером в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. К 11 августа сборная России на турнире в Париже выиграла 16 медалей: семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.

Казань может принять Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, заявил ранее президент Европейской федерации водных видов (European Aquatics, встречается перевод Европейская федерация плавания) Антониу Силва.

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Метки: чемпионат Европы
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