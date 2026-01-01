В женской сборной России выступали Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Екатерина Гольцева. Победу команда обеспечила еще за тур до окончания чемпионата. Серебро досталось сборной Китая, бронза – Казахстану. Мужская сборная России также завоевала золото.

В прошлом году Шухман произвела фурор в шахматном мире: в 16 лет она стала самой молодой в истории чемпионкой России. Титул она завоевала в день рождения мамы. За доску Анна впервые села в три года, а в пять начала серьезно тренироваться под руководством заслуженного мастера спорта Ольги Сухаревой. В сентябре Шухман официально получила спортивное звание гроссмейстера.

Для России это первый командный чемпионат Азии: Федерация шахмат России перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, где состоят более 50 стран, в 2023 году. Первый турнир в новом статусе сразу принес золото.

Ранее Генассамблея FIDE оставила в силе отстранение Федерации шахмат России.