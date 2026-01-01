"Сити" дома уступил "Брайтону" 0:1

Единственный гол в матче после ошибки "голубых" в защите забил на 12-й минуте Ясин Аяри.

"«Сити» доминировал большую часть игры, но оказался не в силах проверять кипера «Брайтона» Вербрюггена достаточно часто этим разочаровывающим полуднем на «Этихаде»", – пишут на клубном сайте.

Любопытно, что лишь 28 октября "МанСити" и "Брайтон" уже играли – в Кубке Лиги. Основное время закончилось вничью, 2:2, но в серии пенальти "горожане" были сильнее, 4:3.

"Манчестер Сити" остается лидером турнирной таблицы, но опустится на второе место, если "Арсенал" не проиграет "Ливерпулю" 1 ноября. Сейчас у "Сити" и "канониров" по 21 очку. "Брайтон" третий, у него 19.

Дальше "горожанам" предстоит встреча с "РБ Лейпциг" в ЛЧ, встреча состоится в Германии 4 ноября. А 7 ноября "Сити" сыграет в гостях с "Ноттингем Форест". К"Брайтону" на следующий день приедет "Брентфорд".

Пикантности происходящему придает продолжающееся дело о масштабных финансовых махинациях "Сити", по результатам которого клуб могут ждать громадный очковый штраф, длительный трансферный бан и даже исключение из АПЛ с автоматическим понижением в классе.